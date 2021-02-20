Семеро человек пытались въехать в Финляндию из России ночью — шестерым пришлось ждать на границе до утра(1)
Пограничные пункты Ваалимаа и Нуйямаа сейчас закрыты для пассажирского движения в ночное время, сообщает YLE.
Пограничные пункты Ваалимаа и Нуйямаа сейчас закрыты для пассажирского движения в ночное время, сообщает YLE.
Семь человек пытались в ночь с четверга на пятницу пересечь российско-финскую границу через МАПП Ваалимаа и Нуйямаа. Но они, видимо, не знали, что пассажирское передвижение через восточные пограничные пункты приостанавливается в ночное время с 21.30 до 7.00 часов. Это касается путешествующих, не имеющих экстренной необходимости в пересечении границы. Ограничение также не распространяется на грузоперевозки.
Мера была принята для того, чтобы сократить шансы попадания новых штаммов коронавируса в Финляндию из-за границы. Дело в том, что в ночное время на пограничных пунктах нет работников здравоохранения, которые проводят добровольное тестирование и собирают контактные данные приезжих.
В Ваалимаа из шестерых пропустили только одного финского гражданина. Иностранным гражданам пришлось ждать до утра. Данные финна тоже зафиксировали и, по словам замкомандующего погранохраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, если подобная попытка повторится, ему придется ждать открытия границы до утра.
В Нуйямаа ночью было мало движения. Только один человек попытался пересечь границу после ее закрытия, но и ему пришлось подождать.
По словам Луккари, приехавшие ночью пассажиры просто не были в курсе об изменении графика работы пограничных пунктов.
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