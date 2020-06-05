Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Алабама

По их данным, выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени на Талук-роуд в округе Морган, пишет Интерфакс.

Помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Все жертвы были взрослыми людьми, сообщает портал WHNT19.

Место преступления оцеплено. Начато расследование.