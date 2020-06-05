Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Алабама

В штате Алабама (США) в ночь на пятницу произошла стрельба, в ходе которой погибли семь человек, сообщает ABC News со ссылкой на управление шерифа округа Морган.
По их данным, выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени на Талук-роуд в округе Морган, пишет Интерфакс.
Помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Все жертвы были взрослыми людьми, сообщает портал WHNT19.
Место преступления оцеплено. Начато расследование.
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