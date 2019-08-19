19.08.2019, 21:55

Секретный доклад британского правительства: ”Брекзит” без сделки с ЕС приблизит Великобританию к коллапсу

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rus.delfi.ee
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Секретный доклад британского правительства: ”Брекзит” без сделки с ЕС приблизит Великобританию к коллапсу
SIMON DAWSON / POOL, EPA

В случае выхода из ЕС без соглашения с европейскими странами Великобритания может столкнуться с дефицитом свежих продуктов, лекарств, топлива и резким повышением потребительских цен. Именно к этому пока ведет политика нового премьер-министра страны Бориса Джонсона, который отказывается заключать договор, ранее согласованный ЕС и его предшественницей Терезой Мэй, говорится в секретном докладе.

О вероятности неблагоприятного сценария неоднократно предупреждали эксперты, а теперь это подтвердил секретный правительственный доклад, к которому получила доступ британская пресса, пишет "Медуза".

Из текста доклада, названного Yellowhammer, следует, что до 85% грузовиков с товарами и продовольствием, которые прибывают в Великобританию через Ла-Манш, не будут готовы к прохождению французской таможни. Им придется стоять в очереди по двое суток и более. Серьезные перебои ожидаются с поставками лекарств, три четверти из которых поступают на остров именно этим путем. Правительственные эксперты ожидают также роста цен на свежие продукты.

Задержки с доставкой товаров в порты будут продолжаться три месяца, прежде чем ситуация улучшится и грузопоток достигнет 50-70% от текущего уровня. Многомесячные задержки на границе потенциально создадут угрозу также для снабжения топливом Лондона и всего юго-востока Англии. Чтобы избежать нехватки бензина, правительство уже установило нулевые импортные пошлины, но это, в свою очередь, грозит закрытием двух нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего работы лишатся две тысячи человек.

Особенно тяжелой станет ситуация на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия, входящей в состав Евросоюза. Британская часть острова экономически тесно связана с остальной его территорией, и восстановление полноценной границы, которая, в частности, исключает свободное передвижение товаров и рабочей силы, грозит массовыми беспорядками в Северной Ирландии. Авторы доклада ожидают, что в борьбе с протестами по всей Великобритании придется задействовать ”значительные силы полиции”.

Источник газеты The Sunday Times в правительстве Великобритании отметил, что это ”не худший сценарий”, а ”реалистичная оценка того, с чем придется столкнуться обществу, если сделка не будет заключена”. В докладе сказано, что необходимы экстренные меры, чтобы предотвратить ”катастрофический коллапс национальной инфраструктуры”.

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