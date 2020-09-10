Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером, а Лукашенко — незаконным руководителем

Четырнадцать депутатов сейма Литвы внесли в однопалатный парламент страны резолюцию, в которой призывают мировое сообщество поддержать требование экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, "лидера, избранного белорусским народом, и Координационного совета, созданного по ее предложению — как единственных законных представителей белорусского народа — в проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов". Об сообщает DW.

Кроме того, авторы документа предлагают "оценивать любые действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом" меры, "де-факто аннексию страны".

За такую резолюцию единогласно выступил 91 член сейма, среди ее авторов — спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций, пишет ru.Delfi.lt.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию, не участвовали в голосовании, поскольку, по словам лидера партии, европарламентария Вальдемара Томашевского, "мы должны не судить соседей, а поощрять диалог".

В документе депутаты называют Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Россию призывают не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Также содержится призыв к международной общественности предложить белорусскому народу и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.