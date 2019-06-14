14.06.2019, 12:52

Сейм Латвии согласился рассматривать инициативу о демонтаже памятника советским воинам в Риге

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Сейм Латвии согласился рассматривать инициативу о демонтаже памятника советским воинам в Риге
Yevgeny Antonov/TASS

45 депутатов Сейма Латвии проголосовало за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям в Риге. 30 депутатов были против. Инициатива будет передана на рассмотрение Комиссии Сейма по иностранным делам и Комиссии по образованию, культуре и науке. Об этом свидетельствует информация на сайте Сейма.

Стоит отметить, что не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. "Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро", — подчеркнул он. Кайминьш предлагает переименовать памятник, что позволяет также договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За!") тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Депутат Райвис Дзинтарс (Нацблок) отметил, что в поданную в Сейм инициативу жителей включено конкретное предложение — демонтировать памятник, поэтому надо продолжать рассматривать именно этот вопрос. Если эта инициатива не получит поддержки, тогда можно будет дискутировать о ее альтернативах, считает он.

Инициатива о сносе памятника Победы в Пардаугаве появилась на портале Mana Balss в 2017 году. Ее автор Угис Полис напоминает, что "памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии". Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", — указывает автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице — это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства.

Как сообщалось, ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги. Эта инициатива на портале Mana Balss набрала нужные 10 000 подписей за три дня, а всего собрала более 17 000 голосов.

Читайте также:
Читайте также: