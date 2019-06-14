Сейм Латвии согласился рассматривать инициативу о демонтаже памятника советским воинам в Риге

Стоит отметить, что не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. "Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро", — подчеркнул он. Кайминьш предлагает переименовать памятник, что позволяет также договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За!") тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Депутат Райвис Дзинтарс (Нацблок) отметил, что в поданную в Сейм инициативу жителей включено конкретное предложение — демонтировать памятник, поэтому надо продолжать рассматривать именно этот вопрос. Если эта инициатива не получит поддержки, тогда можно будет дискутировать о ее альтернативах, считает он.

Инициатива о сносе памятника Победы в Пардаугаве появилась на портале Mana Balss в 2017 году. Ее автор Угис Полис напоминает, что "памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии". Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.