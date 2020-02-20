Сейм Латвии решил замедлить рост акцизного налога на спиртное

Ставка акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем будет расти на 5% в год.

Литр крепкого алкоголя в 2020 году станет на 0,38 евро дороже, а в 2021 году на 0,40 евро дороже. Вино ежегодно будет становиться на шесть евроцентов дороже, пиво — на три евроцента дороже.

Акцизный налог на промежуточные продукты — с содержанием алкоголя от 15% до 22%, — составит 176 евро на 100 литров, вместо нынешних 168 евро. Акциз на 100 литров абсолютного спирта составит 1642 евро вместо 1564 евро, а в 2021 году акциз вырастет ещё немного — до 1724 евро. Тогда как акцизный налог на пиво вырастет немного быстрее — 8,2 евро на 100 литров, вместо 8,1 евро, как это планировалось ранее. Сейчас акцизный налог на пиво составляет 7,4 евро/100 литров.

До сих пор было запланировано, что с 1 марта акцизный налог на крепкий алкоголь вырастет на 29,5%, а на пиво, вино и другие бродящие напитки рост акциза составит 10%.