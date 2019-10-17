17.10.2019, 15:10

Сейм Латвии принял решение об автоматическом гражданстве для всех новорожденных

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rus.DELFI.lv
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Сейм Латвии принял решение об автоматическом гражданстве для всех новорожденных
Foto: ITAR-TASS/SCANPIX

С 1 января 2020 года в Латвии статус неграждан новорожденным больше присваиваться не будет. Такое решение в четверг, 17 октября, принял Сейм в третьем, окончательном чтении, сообщает LETA.

Против законопроекта голосовало только Национальное объединение.

На заседании депутат Янис Домбрава (VL-TB/LNNK) напомнил, что СССР оккупировал Латвию и введение статуса неграждан было попыткой защититься от красного террора. По его мнению, нельзя сейчас идти на поводу России и делать уступки ее внешней политике. Он предложил отказаться от изменений в законе.

Депутат Мария Голубева ("Развитию/За!") возразила, что статус неграждан был временной мерой, а сейчас нужно доверять людям, рожденным в Латвии. "У нас есть уникальная историческая возможность прекратить присваивать статус негражданина новорожденным детям", — считает Голубева.

Депутат Айвар Гейданс (KPV LV) отметил, что у неграждан Латвии есть не только ограничения, но и привилегии — например, возможность посещать Россию без визы. Именно поэтому, по его мнению, многие семьи предпочитают, чтобы их дети становились негражданами. По его мнению, предложение Вейониса было сделано не для того, чтобы разжигать национальную рознь, а чтобы дать миру сигнал, что ситуация в Латвии исправляется.

Андрей Юдин из "Нового единства" выразил сожаление, что при каждом чтении обсуждается концепция законопроекта, чего не подразумевает регламент Сейма. "Предложение Домбравы подразумевает, что мы хотим в следующем году появления новых неграждан. Я не хочу новых неграждан. Неужели Латвия должна вечно жить с этим статусом? От него нет никакой пользы. Чтобы в будущем неграждан не было, нужно перестать присваивать этот статус новорожденным", — считает политик.

"Нужно перестать носиться с этой темой. Домбрава специально высказал свои предложение перед третьем чтением. Мы говорим о детях, которые еще не родились", — считает Артусс Кайминьш из KPV LV, глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Депутат Ивар Зариньш ("Согласие") подчеркнул, что некоторым политикам выгодно сохранить статус негражданина, чтобы изображать борьбу за будущее Латвии.

"Бояться еще не рожденных детей — не патриотизм и не смелость. Ненависть к еще не родившимся детям — это злоба человеческая", — заявил депутат Алдис Гобземс и призвал Домбраву быть добрее.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году появилось 47 новых неграждан, в 2017 году — 51, в 2018 — 33.

Согласно одобренному законопроекту, все новорожденные дети неграждан с 1 января 2020 года смогут получить гражданство Латвии. Исключение составят случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

Законопроект в конце своего президентского срока подготовил Раймонд Вейонис. По действующим сейчас правилом ребенок неграждан может стать гражданином, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей. Однако, как считает Вейонис, гражданство новорожденным должно выдаваться автоматически, и новые неграждане не должны появляться.

12-й Сейм уже отклонял эту инициативу, однако 13-й Сейм дал законопроекту ход. Кроме того, партия "Развитие/За!" предложила присвоить гражданство всем детям-негражданам в возрасте до 15 лет, однако, эта инициатива была отвергнута. Также была отвергнута инициатива депутата Алдиса Гобземса присвоить гражданство всем негражданам, рожденным после 21 августа 1991 года.

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