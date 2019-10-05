Сегодня в Латвии пройдет митинг в защиту русского образования

В субботу, 5 октября, состоится акция протеста в защиту русских школ, передает LETA. Ее организует Русский союз Латвии (РСЛ).
На странице РСЛ в соцсети Facebook сообщается, что 5 октября в полдень в Риге состоится шествие от Ратушной площади до Кабинета министров.
"Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!", — гласит объявление.
В соцсетях распространяются призывы идти на митинг. "Выбор есть всегда. Проспать или прийти на марш", — пишут организаторы.
Как уже сообщалось, в понедельник латвийская коалиция одобрила законопроект Национального объединения, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссии Сейма для доработки. В тот же день правительственные партии пришли к соглашению, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Однако, когда и как именно это произойдет, политики не обсуждали.
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