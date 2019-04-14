Сегодня в Финляндии - парламентские выборы

Сегодня — день парламентских выборов в Финляндии. В предварительном голосовании уже приняли участие более полутора миллионов избирателей. Это 36,1% от общего количества граждан, обладающих правом голоса, и новый рекорд на парламентских выборах.

Участки закроются в 20.00. Результат выборов станет известен уже сегодня поздно вечером.

Если вы до сих пор не определились с кандидатом, стоит воспользоваться Компасом избирателя на русском языке. Он поможет определить, какие ваши ценности и взгляды разделяют люди, баллотирующиеся в этом году в парламент.