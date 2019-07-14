Сегодня московская оппозиция планирует провести акцию протеста, организаторов могут привлечь к ответственности

По словам Гудкова, у его соратника Александра Соловьева нашли 2400 недействительных подписей, а у Геннадия Гудкова — 2500 подписей. ”Эти цифры — чтобы невозможно было оспорить, чтобы наверняка. Не просто ”с запасом”, это просто половина”, — считает Гудков.
Любовь Соболь, которая идёт на выборы в 43-м округе (Хамовники, Арбат, Пресня), сообщила, что в выданном ей комиссией протоколе проверки подписей указано, что у неё 725 недействительных подписей — то есть 15%. ”Брак” — это некие данные из базы УФМС, проверку по которой проводили тайно от меня как кандидата, и справка почерковедов МВД. Просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчетов, образцов почерка”, — написала Соболь в Facebook. Она заявила, что объявляет голодовку.
Директор ФБК Иван Жданов (идет по 8-му округу — Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол) сообщил, что у него забраковали 1212 подписей. По словам Жданова, основная претензия к его подписям была у графолога, который ”на свое усмотрение выбраковывал подписи”. ”Отказывают в регистрации кандидатом в МГД на основании заключения "экспертов" из УВД САО. Произвольно за пару дней полистав книги, они решили, что даты внесения сотен подписей выполнены не избирателями”, — написал глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
В пятницу комиссия обнаружила 11,4% недействительных подписей у политика Ильи Яшина (выдвигается по 45-му округу — Басманный, Мещанский, Красносельский районы, Сокольники). Из 4936 подписей отклонили 562 при максимально допустимом браке в 429, сообщил Яшин.
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