Сегодня московская оппозиция планирует провести акцию протеста, организаторов могут привлечь к ответственности

По словам одного из претендентов, Дмитрия Гудкова, на эту встречу в Facebook зарегистрировались более трех тысяч человек.

Оппозиционеры называют предстоящую акцию ”встречей с избирателями”. Организаторами выступает штаб Навального в Москве. Основными требованиями акции являются проведение честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуск независимых кандидатов к выборам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы будет являться несанкционированным публичным мероприятием, ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь заявили о том, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателе, пишут "Ведомости".

Планировавший участвовать в выборах в 5-м округе (Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский парк), Гудков сообщил на своей страничке в Facebook, что у него насчитали 1073 недействительных подписи, то есть 18,4% при допустимом количестве брака в 10%. По его словам, около трети из этих забракованных подписей — претензии к адресам, еще 390 подписей — несоответствие с данными ГАС ”Выборы” и МВД. Политик опубликовал фотографии, как ошибочно вводили для проверки данные избирателей, которые за него подписывались. Так среди тех, кто за него подписывался, оказались ”Генова Мария Михайлович”, ”Табунова Анна Георгевна”, ”Реморова Надежда Афанасьева”, ”Янушевич Борис Дмитревич” и др.