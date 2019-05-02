SEB: на летних ярмарках торговые предприятия предпочитают использовать смарт-терминалы

”Смарт-терминалы нравятся как продавцам, так и их клиентам. Терминал принимает как карточки, снабженные чипом, так и бесконтактные карточки. Современный терминал, работающий на базе смарт-приложения, экологичен, потому что квитанция об оплате карточкой отправляется в электронной форме на адрес э-почты клиента. Для небольших торговых предприятий смарт-терминал — решение более выгодное, чем обычный терминал”, — прокомментировал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Смарт-терминал SEB работает через bluetooth-подключение в мобильных телефонах системы Android и iOS или в планшетных компьютерах, в которые можно легко загрузить необходимое для использования смарт-терминала приложение. ”Сегодня технологии развиваются быстро, так что целесообразнее взять смарт-терминал в аренду, чтобы как используемое оборудование, так и программное обеспечение соответствовали современным условиям и были максимально безопасными”, — добавил Леппянен.

Для того чтобы использовать смарт-терминал, торговому предприятию необходимо заключить договор с SEB и иметь в своем распоряжении смартфон системы iOS или Android либо планшетный компьютер. Терминал можно взять в банке в аренду на нужный период, ежемесячная плата составляет 8 евро.