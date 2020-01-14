Сбитый в Иране украинский самолет: на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших?

В свое время Украина и сама оказалась в подобной ситуации: осенью 2001 года над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск. Инцидент произошел во время украинско-российских учений в Крыму. Тогдашний украинский президент Леонид Кучма не сразу, но все же признал, что самолет был сбит ракетой сил противовоздушной обороны Украины. Однако юридической ответственности Украина на себя так и не взяла. По словам Романа Марченко, фирма которого тогда консультировала нескольких родственников жертв катастрофы над Черным морем, часть семей погибших получила денежную компенсацию в 100 тысяч долларов (по другим данным — 200 тысяч долларов — Ред.), которые украинское правительство выплатило добровольно по двум межгосударственными соглашениями. Все родственники, которые отказались от денег, не смогли через суды взыскать с Украины большие суммы, ведь государство так и не признало свою ответственность юридически.

Компенсация может быть больше

Родственникам жертв авиакатастрофы в Иране украинское правительство обещает теперь выплатить по 200 тысяч гривен (около 8000 долларов США — Ред.) компенсаций. "Украинское государство окажет всестороннюю юридическую и финансовую поддержку семьям погибших. Мы знаем, что компания МАУ приняла решение о компенсации семьям экипажа самолета, погибшего в этой трагедии", — сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук и добавил, что власть проконтролирует, чтобы родные каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. В пресс-службе украинского правительства в ответ на запрос DW уточнили, что речь идет о выплатах гражданам Украины. В МАУ выплату компенсаций погибшим пока не комментируют, ссылаясь на юридические тонкости дела, но говорят, что компания контактирует с юридическими представителями погибших в семи юрисдикциях.

Киевская адвокат по авиационным делам Анна Цират указывает на то, что все пассажиры и экипаж были застрахованы и выплаты будут осуществлять страховые компании стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. А возмещать расходы страховым компаниям — правительство Ирана как сторона, виновная в инциденте. Именно поэтому компенсационные страховые выплаты могут отличаться в каждой стране. "Для каждого застрахованного будет действовать индивидуальная сумма страховки. Для тех погибших, у кого не было на иждивении малолетних, сумма будет одна, для тех, у кого были дети, как у украинского пилота — может быть другая", — сказала Цират. Она указывает, что кроме этого Иран должен возместить владельцу самолета убытки за авиасудно, компенсацию должна получить и МАУ — за недополученную авиаперевозчиком прибыль из-за катастрофы.