Сбитый в Иране украинский самолет: на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших?

Международные правила предусматривают, что деньги перечисляют в два этапа. Первый включает в себя 22 тысячи долларов, их обязана выплатить авиакомпания, самолет которой попал в авиакатастрофу, причем выплатить "безотлагательно" — обычно в течение трех месяцев с момента аварии. "Сама авиакомпания или ее страховая фирма должна немедленно после инцидента найти наследников погибших, их счета и сделать немедленно выплаты согласно Монреальской конвенции, ориентировочно 22 тысячи долларов за каждого погибшего, в пользу семьи", — пояснил Марченко.
После проведения тщательного полномасштабного расследования представителями ответственными за безопасность авиасообщения и правоохранительными органами определяются виновные в трагедии. Именно они должны оплатить остаток из предусмотренных конвенцией выплат, включая возврат немедленных платежей авиакомпании, если катастрофа произошла не по ее вине. На проведение таких выплат, по словам эксперта по авиационному праву, может уйти от одного до десяти лет. Срок зависит от того, будут ли взыскиваться средства в принудительном порядке по решению суда, если, например, Иран откажется от добровольной компенсаций убытков.
Важность юридической ответственности
В случае со сбитым авиалайнером МАУ, ответственность на себя взяла иранская сторона и именно она должна осуществить выплатить семьям погибших. Впрочем, по мнению Романа Марченко, Украине критически важно добиться завершения расследования международной комиссии, которая сейчас работает в Тегеране и получить на документе подписи иранского правительства, чтобы юридически подтвердить ответственность Исламской Республики за сбитый украинский самолет. "Иранская комиссия с привлеченными иностранными специалистами должна сделать официальные выводы, в которых должно быть указано, что самолет сбит ракетой, выпущенной именно иранским офицером во время дежурства. Это очень важно", — отмечает юрист и объясняет, что именно юридическое признание закрепляет ответственность государства за катастрофу. "Ведь сейчас мы имеем только слова, а завтра, скажем, митинги в Иране могут привести к смене госстроя и другая власть может и не признает заявлений предыдущей ", — говорит Марченко.
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