Саровский ядерный центр подтвердил: в Белом море взорвалось ядерное устройство. Погибли ученые-испытатели

”То, что произошло, это непрогнозируемый сценарий реализовался. Не так далеко там находится Северодвинск, наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения. Установили прямыми измерениями на Севмаше, что радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали”, — успокоил учёный.

Самую тревожную подробность сообщил научный руководитель РФЯЦ Вячеслав Соловьев. Он выступал третьим и для начала уточнил, что исследования и разработки в интересах Минобороны проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра.

”Одно из направлений — это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов”, — сказал он, отметив, что такие разработки ведутся не только в России — в прошлом году ”малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США”.

”Мы сейчас пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, и понять ее причины, чтобы исключить возможность подобных аварий в будущем”, — заявил Вячеслав Соловьев.

Позднее в ”Росатоме” заявили ”Фонтанке”, что авария произошла во время испытаний радиоизотопного источника питания. ”Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно”, — сказал представитель госкорпорации, отметив, что упомянутое Соловьевым слово ”реактор” к катастрофе в Белом море отношения не имеет.

Над каким именно оружием работали ученые-испытатели, несмотря на шокирующую откровенность, физики не сказали. В июле прошлого года ”Коммерсантъ” писал о том, что саровский ядерный центр совместно с екатеринбургским ОКБ ”Новатор” принимает участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. О ракете на ядерном топливе в своем послании в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин. Позднее она получила название ”Буревестник”.

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время ”испытаний жидкостной реактивной двигательной установки”. По данным СМИ, стартовый двигатель ”Буревестника” — твердотопливный, маршевый двигатель — ядерный воздушно-реактивный.

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны — примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании ”шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика”. В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

РФЯЦ-ВНИИЭФ 11 августа назвал имена погибших ученых. Президенту РФ направлено предложение наградить испытателей. 12 августа состоится прощание с физиками. В Сарове объявлен двухдневный траур.