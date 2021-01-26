Санкций не будет, Боррель летит в Москву? Реакция ЕС на протесты в России

Совет ЕС считает арест оппозиционера Алексея Навального и разгон демонстраций, прошедших в РФ в минувшие выходные, "абсолютно неприемлемым". "Мы осуждаем массовые задержания и жестокость полиции во время акций протеста в минувшие выходные. Мы призываем Россию освободить Алексея Навального и (других. — Ред.) задержанных", — об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел в Брюсселе.

Арест Навального и разгон протестов: введет ли ЕС санкции

Такой стала общая реакция всех стран Евросоюза на последние события в России. О новых санкциях в отношении РФ Боррель во время итоговой пресс-конференции после встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС не упомянул, хотя до этого ряд государств ЕС, в частности Польша и Литва, выступили за введение дополнительных ограничений.

Глава европейской дипломатии признал, что некоторые страны поднимали вопрос о том, как реагировать на арест Навального и задержание около 3,5 тысяч протестующих, но никакого решения не принял. "Сегодня не было никаких предложений и, как результат, никаких решений", — пояснил Боррель.

Дело в том, что введение санкций Евросоюзом — это длительный и сложный процесс. Инициировать его могут только государства-члены союза, подав соответствующие предложения. 22 января, после ареста Навального и накануне протестов в РФ, структуры ЕС в Брюсселе не получили никаких новых предложений о санкциях, касающихся дела Навального, сообщил источник DW. 25 января, исходя из слов Борреля, никаких предложений тоже не поступило. "Но будьте уверены: Совет ЕС готов реагировать, как того будут требовать обстоятельства", — добавил глава европейской дипломатии.

Зачем Боррель едет в Москву

Жозеп Боррель объявил, что в первую неделю февраля он посетит Москву, куда его уже давно приглашал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этот визит он назвал хорошей возможностью "донести четкие месседжи о нынешней ситуации". "Мы будем обсуждать все вопросы, и Навального тоже", — отметил Боррель, но отказался отвечать на вопрос, будет ли он требовать встречи с оппозиционером. "Но, конечно же, я был бы очень счастлив увидеть господина Навального", — добавил он.