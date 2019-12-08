Самый молодой премьер-министр в мире: правительство Финляндии возглавит Санна Марин

Марин служит депутатом парламента с 2015 года.

34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять ”женская пятерка” — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.

Марин, однако, пока будет руководить только министерской группой СДП, а председателем партии до лета останется уходящий премьер-министр Антти Ринне.

Руководящие органы СДП еще сегодня вечером примут решение также о других перестановках в министерской группе партии. Напомним, что министр по вопросам муниципалитетов Сирпа Паатеро покинула свое место полторы недели назад.

Парламент проголосует по доверию новому премьер-министру, вероятно, во вторник. После этого президент назначит новое правительство.