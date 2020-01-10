”Самолет создали клоуны под руководством обезьян”. Boeing опубликовал переписку сотрудников о 737 MAX

Один из сотрудников написал, что ”самолет создали клоуны, которыми руководили обезьяны”. Другой сотрудник спросил: ”Ты бы посадил свою семью на такой самолет? Я бы не стал”. Коллега его поддержал.

Некоторые сообщения говорят о том, что Boeing пытался избежать дорогостоящего и длительного обучения пилотов на тренажере перед полетами, пишет Дождь. Помимо этого сотрудники высмеивали Федеральное управление гражданской авиации США, саму компанию и иностранные авиационные управления.

Сообщения были отправлены в феврале 2018 года, за восемь месяцев до крушения Boeing 737 MAX в Индонезии, когда погибли 189 человек.

Boeing заявил, что переписка сотрудников ”абсолютно неприемлема” и не отражает позицию компании.

В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MAX. Это произошло после двух крушений самолета этой модели — в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии. Всего в этих катастрофах погибли 346 человек. По данным следствия, причиной аварий стали неисправности в системе оповещения.