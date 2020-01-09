«Самолет просто так не падает». Расследовать гибель украинского лайнера в Иране без США нельзя, а с США невозможно

Дата последнего технического обслуживания 6 января тоже исключает все невероятные случайности типа забытой отвертки или не закрытого лючка — подобные проблемы проявляют себя сразу, «отвертка» бы себя проявила быстро. В Тегеране техническое обслуживание не выполнялось, летчики просто обходят самолет, смотрят видимые повреждение, шасси. Они не самоубийцы, при любом подозрении звонят, беспокоятся. Самолет отлетал три года — и любой заводской брак на нем бы тоже уже выявили, он самый рабочий вариант, летать и летать!

Меня лично напрягает отсутствие сообщений о любых словах пилотов и ночная эта запись взрыва (из соцсетей — прим. «Спектра») — бывает, что парень провожает девушку и снимает взлетающие в рассвет самолеты, но в кромешной тьме это бывает гораздо реже. Мне непонятно, откуда это видео. Там этот взрыв — дело секунды какой-то, если человек не знал, что нужно снимать, то такие ролики не получаются. Как-то все очень «жирно».

Слишком рано делать какие-то выводы и слишком все выглядит нехорошо. Могут быть какие-то нюансы.

Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации:

— Пока трудно что-то сказать, все-таки, перед вылетом воздушные судна, в том числе и двигатели, проверяются, так что грешить на техническую неполадку — ну кто его знает, все может быть. Но, в принципе, 737 машина очень надежная, их тысячи летают. Что-то станет понятнее после расшифровки черных ящиков. Пока даже не ясно, как происходила коммуникация с землей, успели ли они что-то передать.

— Это не первый случай крушения этой модели Boeing-737−800. Может ли идти речь о системных недочетах, и могут ли остановить использование этой модели, как в случае с Boeing-737 max?

Нет-нет, это очень массовый самолет. 737 MAX — их было не так много, и их использование могли приостановить. А если эту модель по всему миру остановить, это будет кошмар. Даже если только в Украине остановить — представьте себе, сотни самолетов такого типа, и люди уже купили билеты. Мне кажется, вряд ли использование этих самолетов приостановится, эту машину и заменить-то нечем. Да и не нужно, в принципе, эта модель самолета надежная, это был точечный инцидент, а что именно произошло — пока рано судить.





Пока необходимо рассматривать все версии

Вадим Лукашевич, независимый эксперт космического кластера фонда «Сколково»: