09.01.2020, 22:13

«Самолет просто так не падает». Расследовать гибель украинского лайнера в Иране без США нельзя, а с США невозможно


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«Самолет просто так не падает». Расследовать гибель украинского лайнера в Иране без США нельзя, а с США невозможно
Scanpix

Авиакомпания МАУ (Международные авиалинии Украины) провела экстренный брифинг, на котором сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера Boeing-737 -800, совершавшего рейсовый полет из Тегерана в Киев, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — 11 граждан Украины (2 пассажира и весь экипаж), граждане Канады, Ирана, Германии, Афганистана, Швеции, Германии.

Черные ящики обнаружены. Однако Иран уже заявил, что отказывается передавать их США (стране — производителю самолета). До сих пор непонятно, кто будет исследовать записи.

Самолет произведен летом 2016 года на заводе в Индии. МАУ получили его новым. Последнее техническое обслуживание проходил 6 января в Киеве.

Экипаж, учитывая дальний полет и сложный аэропорт, был усиленным, в его состав входил летчик-инструктор. Все отдыхали перед рейсом в отеле. У командира — 11 тысяч часов налета на Boeing-737 , из которых 5000 в качестве командира экипажа, у летчика-инструктора — 12 тысяч часов налета и более 6,5 тысячи часов — в качестве инструктора на Boeing-737.

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Посольство Украины в Иране в своем сообщении о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране подчеркнуло, что информация о причинах катастрофы выясняется и какие-либо заявления до выводов комиссии не носят официального характера.

«Спектру» удалось пообщаться с опытным авиационным инженером авиакомпании МАУ (на условиях анонимности) и авиаэкспертами — генеральным директором ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетным работником транспорта России, членом Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктором Горбачевым и независимым экспертом космического кластера фонда «Сколково» Вадимом Лукашевичем.


Самопроизвольное возгорание двигателя у этого самолета слишком невероятно

Инженер авиакомпании МАУ:

— Чтоб вы понимали, как это сейчас происходит — авиационные власти Украины с авиационными властями Ирана создают совместную комиссию, куда приглашаются представители авиакомпании, разработчики «Боинга» и все необходимые эксперты. В данном случае американцев пригласят обязательно, но тут все сложно — США сейчас закрыла отношения с Ираном, есть принципы защиты персонала. И как поведет себя корпорация «Боинг» сейчас никто не знает, подождем. Они собираются, они изучают техническую документацию — что делали, когда? Опрашивают персонал о последнем техническом обслуживании, выясняют, как подготовлен экипаж, каков у него налет.

Дальше собираются все осколки самолета до кучи, раскладываются по форме самолета. И смотрят, где чего не хватает, какой части где не достает. Смотрят на усталостные трещины, отправляют эти куски в лабораторию, а та потом отвечает, мгновенное ли было повреждение, свежее от энергоемкого какого-то предмета, например, бомбы или ракеты, или под трещиной видна ржавчина и это был длительно развивавшийся процесс. Но это скажет только лаборатория и потом. Сейчас никто серьезный никаких выводов делать не будет.

— А самолет надежный?

— Самолет выпуска лета 2016 года, модель 737 800-ка — с самым длинным фюзеляжем, берет в зависимости от расстановки кресел 170 — 180 пассажиров на борт. Это нормальный самолет, отработанный, надежный. Такого, чтобы самопроизвольно загорались двигатели просто не бывает — тем более эта модель, которая отлажена, давно на рынке и зарекомендовала себя за столько лет отлично. Теоретически все возможно — могли поймать большого гуся в двигатель, и он мог пойти в «разнос». Но пока никто не найдет перья этого гуся в двигателе или повреждений от зенитной ракеты, никто это не скажет точно. Официальной рассылки о закрытии неба над Тегераном не было, компания никаких законов не нарушала, самолет надежнейший и новый. Он имеет три системы резервирования, и просто так не падает. И двигатели тоже просто так не горят.

Дата последнего технического обслуживания 6 января тоже исключает все невероятные случайности типа забытой отвертки или не закрытого лючка — подобные проблемы проявляют себя сразу, «отвертка» бы себя проявила быстро. В Тегеране техническое обслуживание не выполнялось, летчики просто обходят самолет, смотрят видимые повреждение, шасси. Они не самоубийцы, при любом подозрении звонят, беспокоятся. Самолет отлетал три года — и любой заводской брак на нем бы тоже уже выявили, он самый рабочий вариант, летать и летать!

Меня лично напрягает отсутствие сообщений о любых словах пилотов и ночная эта запись взрыва (из соцсетей — прим. «Спектра») — бывает, что парень провожает девушку и снимает взлетающие в рассвет самолеты, но в кромешной тьме это бывает гораздо реже. Мне непонятно, откуда это видео. Там этот взрыв — дело секунды какой-то, если человек не знал, что нужно снимать, то такие ролики не получаются. Как-то все очень «жирно».

Слишком рано делать какие-то выводы и слишком все выглядит нехорошо. Могут быть какие-то нюансы.

Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации:

— Пока трудно что-то сказать, все-таки, перед вылетом воздушные судна, в том числе и двигатели, проверяются, так что грешить на техническую неполадку — ну кто его знает, все может быть. Но, в принципе, 737 машина очень надежная, их тысячи летают. Что-то станет понятнее после расшифровки черных ящиков. Пока даже не ясно, как происходила коммуникация с землей, успели ли они что-то передать.

— Это не первый случай крушения этой модели Boeing-737−800. Может ли идти речь о системных недочетах, и могут ли остановить использование этой модели, как в случае с Boeing-737 max?

Нет-нет, это очень массовый самолет. 737 MAX — их было не так много, и их использование могли приостановить. А если эту модель по всему миру остановить, это будет кошмар. Даже если только в Украине остановить — представьте себе, сотни самолетов такого типа, и люди уже купили билеты. Мне кажется, вряд ли использование этих самолетов приостановится, эту машину и заменить-то нечем. Да и не нужно, в принципе, эта модель самолета надежная, это был точечный инцидент, а что именно произошло — пока рано судить.


Пока необходимо рассматривать все версии

Вадим Лукашевич, независимый эксперт космического кластера фонда «Сколково»:

— На данный момент должны рассматриваться все версии, без исключения. Как правило, когда падает самолет, все версии группируются по трем категориям, это человеческий фактор (ошибка пилотов, наземных служб при подготовке к полету и так далее), погодные явления или технические неисправности.

Нужно понимать, что самолет разбился в самой горячей точке планеты на сегодняшний день, при этом в период максимального военно-политического обострения между Ираном и Соединенными Штатами. Поэтому версия о воздействии на самолет изнутри (теракт) или извне (ракетой) должна быть среди приоритетной. Но опять же, на сегодняшний день выделить какую-то одну версию нельзя. Если кто-то заявляет, что теракта не было, это говорит только о том, что для этого отрицающего человека эта версия почему-то неудобна. То есть, на самом деле сейчас о каких-то версиях говорить бессмысленно. Все их рассматривать нужно вместе. Тем более, что на обломках уже видны какие-то отверстия, которые можно истолковать как результат воздействия осколочной боевой части ракеты. Не факт, что так и есть, потому что самолет взорвался и эти поражения могли быть нанесены другими фрагментами самолета, летящими болтами и так далее. Но, тем не менее, это уже есть.

Примерно в это же время, в ночь на среду, 8 января, Иран выпустил более полутора десятков баллистических ракет по двум американским военным базам в Ираке. Удар был нанесен иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), как возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого США ликвидировали ранее возле аэропорта Багдада, — прим. Спектра

Сейчас известно, что самолет взорвался при ударе о землю. Это видно по характеру падения обломков. Фрагментов практически нет, все мелкодисперсно. Если сравнивать с малазийским «Боингом» — там картина была совсем другая. То есть, единственное что сейчас известно, это то, что в этот раз самолет взорвался от падения на землю — это вполне понятно, самолет был полностью заправлен топливом, и при таком ударе, который вызвал открытый огонь, это очевидно. Все остальное — гадание на кофейной гуще.

Интересно, что Украину обвиняли в свое время, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Международная нормативная база несовершенна в части контроля воздушного пространства в зоне вооруженных конфликтов. Нет строгих правил, когда и в каких случаях закрывать. Это решает всякий раз и перевозчик, и сама страна. Также в техническом отчете совета по безопасности Нидерландов есть анализ двадцати вооруженных конфликтов последних лет, и ни над одним из них не закрывалось воздушное пространство. Поэтому был сделан вывод, что Украина имела все основания закрыть воздушное пространство над зоной АТО, но не была обязана этого делать. После этого нормативная часть была доработана.

Но проблема в том, что речь идет о полетах над зоной боевых действий. Над Ираном не было зоны военных действий — и, в общем-то, до сих пор нет. Ведь американцы убили Сулеймани в Ираке, иранцы нанесли удар по американским базам в Ираке — но они не могли не понимать, что ответ, если он будет, будет по территории Ирана.

То есть, они сами провоцируют удар по себе. На момент вылета самолета конфликта не было, и формально вооруженных действий на территории Ирана нет — и Иран не был обязан закрывать свое воздушное пространство. Но он понимал, что он делает. И его отношение к безопасности авиасообщения — я считаю, это преступление. Даже если самолет разбился по техническим причинам.

Если Иран начинает войну с Америкой и ожидает ответ на себя, то он обязан был обезопасить воздушное пространство. В самолете были иранцы, украинский экипаж, канадцы, много европейцев — за что погибли эти люди? А если еще и окажется, что самолет был сбит по ошибке иранской же ракетой — то я сильно сомневаюсь в эффективности иранского расследования. В данном случае работает приложение 13 Конвенции гражданской авиации, в котором сказано, что Иран является страной, которая ведет расследование. И должен привлечь Украину, как владельца самолета, страну-разработчика — это США, и страну-производителя — это США. Как Иран будет Соединенные Штаты привлекать — для меня это большой вопрос.

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