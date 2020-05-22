22.05.2020, 13:14

Самолет ”Пакистанских авиалиний” разбился рядом с аэропортом Карачи. Могло погибнуть до 100 человек


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Самолет "Пакистанских авиалиний"
Самолет "Пакистанских авиалиний"Фото: imageBROKER.com

Самолет авиакомпании ”Пакистанские авиалинии” разбился рядом с аэропортом крупнейшего города страны — Карачи, сообщает "Эхо Москвы".

Радиостанция ссылается на телеканал Geo TV. Авиакомпания подтвердила крушение, агентство Reuters сообщает о том, что на борту было 107 человек. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.

Самолет Airbus A320 следовал по маршруту из Карачи в Лахор.

Карачи — крупнейший город Пакистана и один из самых больших городов мира с населением в 23 млн человек.

На кадрах с места крушения видно, что над местом падения поднимается черный дым. По предварительной информации, лайнер рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

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