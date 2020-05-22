Самолет ”Пакистанских авиалиний” разбился рядом с аэропортом Карачи. Могло погибнуть до 100 человек
Самолет авиакомпании ”Пакистанские авиалинии” разбился рядом с аэропортом крупнейшего города страны — Карачи, сообщает "Эхо Москвы".
Самолет авиакомпании ”Пакистанские авиалинии” разбился рядом с аэропортом крупнейшего города страны — Карачи, сообщает "Эхо Москвы".
Радиостанция ссылается на телеканал Geo TV. Авиакомпания подтвердила крушение, агентство Reuters сообщает о том, что на борту было 107 человек. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.
Самолет Airbus A320 следовал по маршруту из Карачи в Лахор.
Карачи — крупнейший город Пакистана и один из самых больших городов мира с населением в 23 млн человек.
На кадрах с места крушения видно, что над местом падения поднимается черный дым. По предварительной информации, лайнер рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.
В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.
A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB— Koshur (@Kae__shur) May 22, 2020
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