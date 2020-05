Самолет ”Пакистанских авиалиний” разбился рядом с аэропортом Карачи. Могло погибнуть до 100 человек

Радиостанция ссылается на телеканал Geo TV. Авиакомпания подтвердила крушение, агентство Reuters сообщает о том, что на борту было 107 человек. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.

Самолет Airbus A320 следовал по маршруту из Карачи в Лахор.

Карачи — крупнейший город Пакистана и один из самых больших городов мира с населением в 23 млн человек.

На кадрах с места крушения видно, что над местом падения поднимается черный дым. По предварительной информации, лайнер рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB