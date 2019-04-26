Самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Риге из-за неполадки

"Самолет сел, все в порядке", — сказала она, добавив, что при посадке никто не пострадал.

По словам Лауры Карниете, информацией о том, какая именно неисправность имела место на борту, располагает компания "Аэрофлот". Администрация аэропорта, получив сообщение от самолета, привела все свои службы в состояние готовности.

"Был задействован стандартный протокол для таких ситуаций, — добавила Карниете. — Но помощь не понадобилась".

Директор Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцовс подтвердил корреспонденту ТАСС, что экстренная посадка самолета прошла успешно. "Мы получаем короткие сообщения о такого рода ситуациях. По нашим данным, самолет с технической проблемой, выполняющий рейс из Риги в Москву, успешно сел в рижском аэропорту. Какая именно техническая проблема у самолета, мы не знаем. Более подробной информацией я не владею", — сказал Городцовс.

В российской авиакомпании также подтвердили факт возвращения самолета в аэропорт Риги. "По решению командира воздушного судна самолет вернулся в аэропорт вылета. Посадка в 15:30 по мск прошла штатно", — сказал ТАСС представитель "Аэрофлота".