Самоизоляция и много жидкости. Как живет один из пациентов, заразившихся коронавирусом

"Я прилетел из Италии "легендарным" рейсом", — заявил Айвис (имя изменено) порталу Delfi.lv. После того, как выяснилось, что на борту самолета были инфицированные пассажиры, с Айвисом связались представители Центра профилактики и контроля заболеваний, рассказали о симптомах дальнейших действиях, а также и сообщили, что ему необходимо начать самоизоляцию. Айвис регулярно измерял температуру, и когда она выросла до 37 градусов, он позвонил по телефону 113.
Никакого беспокойства он не испытывал. На следующий день приехали медики, взяли анализы, и позже по телефону сообщили, что они дали положительный результат. Айвису предложили лечь в больницу, но поскольку болезнь протекала в легкой форме, он отказался от госпитализации. У него есть возможность полностью изолировать себя, так что риска для близких людей нет. Айвис находится в контакте с врачами по телефону и выполняет их предписания.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла
Как украинская биатлонистка вытолкнула россиянку с трассы. Видео
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса