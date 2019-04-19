Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве
Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года, сообщает в среду Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.
Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года, сообщает в среду Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.
Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине — ИФ) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", — отмечается в сообщениях официальных саудовских СМИ.
В "большую двадцатку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Европейский союз, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Австралия, Канада, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия и Россия.
Ближайший саммит "двадцатки" пройдет в июне 2019 года в Японии; предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.
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