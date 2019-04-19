Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине — ИФ) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", — отмечается в сообщениях официальных саудовских СМИ.