Саммит ЕС обсудит отсрочку Brexit "с открытой датой" на срок до года

Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС в среду будет посвящен отсрочке выхода Великобритании из ЕС (Brexit) "с открытой датой" на срок до одного года. ОБ этом говорится в распространенном в преддверии саммита ЕС 10 апреля письме главы Европейского совета Дональда Туска лидерам ЕС. Если на момент проведения выборов в Европарламент 23-26 мая Великобритания будет оставаться членом Евросоюза, она будет "связана легальными обязательствами принять участие в этих выборах", передает ТАСС.
"Одной из возможностей станет предоставление Великобритании гибкого продления сроков выхода, которое продлится столько, сколько нужно, но не более одного года, поскольку за пределами этого срока нам придется принимать единогласные решения по ряду ключевых европейских проектов (с 2021 года ЕС перейдет в новый семилетний бюджетный цикл, в рамках которого ему предстоит перераспределить финансирование всех европейских программ — прим. ТАСС), — написал Туск. — Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют Соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 [остающихся] государств ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по Brexit [для предоставления Лондону новых и новых отсрочек]".
Туск также отметил, что в случае продолжения блокирования в британском парламенте этого соглашения длинная отсрочка оставит Лондону возможность "пересмотреть свою стратегию выхода". Он также назвал ряд условий, на которые Великобритания должна согласиться, чтобы получить отсрочку "с открытой датой": отказ от попыток пересмотра согласованного с ЕС текста соглашения о выходе, отказ от начала переговоров о будущих отношениях до определения момента выхода, разумное сотрудничество с остальными государствами ЕС в этот период с пониманием, что Великобритания покидает сообщество (что подразумевает, например, отказ от блокирования в Совете ЕС будущих европейских проектов, которые не нравятся Лондону). При этом Туск подчеркнул, что до момента выхода Великобритания должна будет оставаться членом ЕС с точки зрения своих прав и обязанностей.
В соответствии с 50-й статьей базового соглашения Евросоюза — Лиссабонского соглашения — Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе в Европейский совет. Поскольку Соглашение о выходе из ЕС остается блокировано в британском парламенте, который также голосует против выхода из сообщества без соглашения, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону первую отсрочку — максимальной продолжительностью до 23 мая, однако правительство Терезы Мэй просит о продлении этого срока, надеясь организовать упорядоченный выход.