Саммит ЕС обсудит отсрочку Brexit "с открытой датой" на срок до года

Туск также отметил, что в случае продолжения блокирования в британском парламенте этого соглашения длинная отсрочка оставит Лондону возможность "пересмотреть свою стратегию выхода". Он также назвал ряд условий, на которые Великобритания должна согласиться, чтобы получить отсрочку "с открытой датой": отказ от попыток пересмотра согласованного с ЕС текста соглашения о выходе, отказ от начала переговоров о будущих отношениях до определения момента выхода, разумное сотрудничество с остальными государствами ЕС в этот период с пониманием, что Великобритания покидает сообщество (что подразумевает, например, отказ от блокирования в Совете ЕС будущих европейских проектов, которые не нравятся Лондону). При этом Туск подчеркнул, что до момента выхода Великобритания должна будет оставаться членом ЕС с точки зрения своих прав и обязанностей.

В соответствии с 50-й статьей базового соглашения Евросоюза — Лиссабонского соглашения — Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе в Европейский совет. Поскольку Соглашение о выходе из ЕС остается блокировано в британском парламенте, который также голосует против выхода из сообщества без соглашения, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону первую отсрочку — максимальной продолжительностью до 23 мая, однако правительство Терезы Мэй просит о продлении этого срока, надеясь организовать упорядоченный выход.