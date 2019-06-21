Саммит ЕС не договорился о защите климата и будущем руководстве

Государства Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе, завершившегося в пятницу, 1 июня, не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы. Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.

Отсутствие консенсуса по кандидатуре на пост главы Еврокомиссии