Саммит ЕС: Евросоюз не признает итоги выборов, но готов оказать Беларуси финансовую помощь. Лукашенко может попасть в санкционный список

По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - указала глава правительства Германии, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.

Канцлер ФРГ говорит о массовых нарушениях на выборах

Нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, отметила Меркель по итогам продолжавшихся около трех часов консультаций. "Мы осуждаем жестокое насилие против людей", - добавила она. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция. Мы стоим на стороне мирных демонстрантов, резюмировала Ангела Меркель.

Глава Евросовета пообещал санкции против ответственных за насилие

Глава Евросовета Шарль Мишель также подчеркнул, что итоги выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах", добавил он. Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

Мишель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может попасть в санкционный список. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что данный вопрос будет еще обсуждаться, службы ЕС будут работать над принятием формального решения.

«Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — уточнил Мишель.

Еврокомиссия выделит свыше 50 млн евро на поддержку белорусского народа

Между тем председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Брюссель "готов сопровождать мирную демократическую передачу власти в Беларуси". "Мы поддерживаем народ Беларуси, который хочет фундаментальных свобод и демократии", - добавила она.

Европейская комиссия выделит 53 млн евро (63 млн долларов) для поддержки белорусского народа. Из этой суммы три млн евро пойдут на помощь жертвам репрессий и гражданскому обществу. Кроме того, значительная часть предназначена для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.