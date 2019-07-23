Самая популярная зарплата в России — 23500 рублей. Это 332 евро

Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны.

23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда, чем средняя зарплата. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей (675 евро).