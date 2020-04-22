Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

”Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах”, — сообщил Саакашвили.

О возможном назначении Саакашвили вице-премьером сообщила также ”Украинская правда” со ссылкой на источник в партии ”Слуга народа”. По данным источников портала LIGA.net во фракции Слуга народа, бывший губернатор Одесской области может получить новую должность уже в пятницу, после внеочередного заседания Верховной рады.

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