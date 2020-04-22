Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложений войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Об этом сам Саакашвили написал на своей странице в сети Facebook.
”Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах”, — сообщил Саакашвили.
О возможном назначении Саакашвили вице-премьером сообщила также ”Украинская правда” со ссылкой на источник в партии ”Слуга народа”. По данным источников портала LIGA.net во фракции Слуга народа, бывший губернатор Одесской области может получить новую должность уже в пятницу, после внеочередного заседания Верховной рады.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Филатов: В Днепре произошла конкретная вспышка COVID-19
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля
Комаровский рассказал, почему не ходит в парикмахерскую