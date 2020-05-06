Саакашвили подтвердил назначение в Национальный совет реформ Украины

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", — сказано на официальном сайте главы государства. Персональный состав совета утверждает президент Украины.

Согласно информации на сайте главы украинского государства, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета реформ. Последнее прошло в начале марта 2018 года.

Несостоявшееся вице-премьерство

Михаил Саакашвили 22 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам. 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в Украине для Саакашвили нашли новый формат работы. Конкретную должность Арахамия не назвал.

Один из лидеров грузинской "революции роз" Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии — с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. В Грузии его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах председателем Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его ранее предоставленного украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины вернул Саакашвили украинское гражданство. Указ об этом был опубликован на сайте главы государства 28 мая 2019 года.

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