С вакциной Pfizer могут возникнуть проблемы из-за специфических требований по хранению

Вакцина Pfizer/BioNTec, показавшая хорошие предварительные результаты в третьем этапе испытаний, требует очень низкой температуры для ее хранения и транспортировки — не менее минус 70 градусов по Цельсию. После разморозки ее надо использовать в течение пяти дней.

Опрошенные изданием Bloomberg эксперты считают, что это может стать серьезным препятствием для распространения вакцины, так как такие морозильные установки доступны далеко не везде. Кроме того, это может увеличить риски порчи вакцины и создать ряд проблем при доставке вакцины конечному потребителю. Создание необходимой инфраструктуры может оказаться крайне дорогостоящим и ее смогут себе позволить только самые богатые страны.

В Латвии такие морозильные установки раньше были у оптового торговца лекарствами SIA "Vakcīna", рассказала Delfi специалист по продажам предприятия Дита Биндере. На данный момент договор закончился и нужды в такой установке до сих пор не было. "Если будет необходимость, то будем смотреть", — прокомментировала Биндере потенциальную поставку вакцины Pfizer в Латвию. Она отметила, что в таких холодильниках, какие были в распоряжении предприятия, нельзя хранить миллионы доз. "Если вакцину будет закупать государство, то оно должно будет позаботиться о создании необходимой инфраструктуры", — сообщила Биндере.

Директор Государственного агентства лекарств Янис Звейниекс в разговоре с Delfi сказал, что отсутствие холодильников, работающих на жидком азоте не только латвийская проблема. Таких устройств нет в Швеции, Франции, Германии и многих других странах Европы. Тем не менее, он считает, что в случае необходимости, Латвия может приобрести оборудование - этим займется Национальная служба здравоохранения. Звейниекс указал, что не знает, сколько оно может стоить, а также, что правительство Латвии еще не решило, будет ли закупать вакцину Pfizer/BioNTec. "Крайне вероятно, что будет."

"Сейчас мы постепенно говорим со всеми производителями", — отметил Звейниекс. В первую очередь Латвия рассчитывает на вакцину AstraZeneca, которая не требует специфического оборудования для хранения. Кроме нее, речь идет о закупке вакцины Johnson & Johnson и Sanofi. Звейниекс заверил, что Латвия без вакцины не останется — закупленные Еврокомиссией вакцины будут пропорционально распределены по странам ЕС.