24.03.2019, 09:20
С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек(44)
дополнено в 10:35
С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.
С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.
Как отмечается, из 1373 пассажиров, которые находились на борту, на данный момент спасены 397 человек.
Эвакуацию осуществляют три вертолета.
Ранее сообщалось, что кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети.
23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По предварительным данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.