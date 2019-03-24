С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек

Как отмечается, из 1373 пассажиров, которые находились на борту, на данный момент спасены 397 человек.

Эвакуацию осуществляют три вертолета.

Ранее сообщалось, что кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По предварительным данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров.