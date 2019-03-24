С терпящего бедствие круизного лайнера в Норвегии к утру спасли 300 человек

У побережья Норвегии началась эвакуация пассажиров с круизного лайнера

Тем временем плавсредство Hagland Captain, спешившее на помощь первому попавшему в беду судну, также потеряло ход. Экипаж (девять человек) на берег доставили два вертолета. Об этом РИА Новости рассказал один из членов Viking Sky — россиянин Аман Мулдашев. На борту круизного лайнера работали четыре гражданина РФ, пишет rg.ru.

Эвакуацию осложняют плохие погодные условия в районе происшествия. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, наблюдаются десятиметровые волны.