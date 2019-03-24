С терпящего бедствие круизного лайнера в Норвегии к утру спасли 300 человек

Еще одно судно попало в ловушку у западного побережья Норвегии, где уже находится круизный лайнер Viking Sky с отказавшим двигателем. Спасатели продолжают операцию по эвакуации людей. Всего на борту — 1300 пассажиров. К утру удалось доставить на берег около 300 человек.
У побережья Норвегии началась эвакуация пассажиров с круизного лайнера Тем временем плавсредство Hagland Captain, спешившее на помощь первому попавшему в беду судну, также потеряло ход. Экипаж (девять человек) на берег доставили два вертолета. Об этом РИА Новости рассказал один из членов Viking Sky — россиянин Аман Мулдашев. На борту круизного лайнера работали четыре гражданина РФ, пишет rg.ru.
Эвакуацию осложняют плохие погодные условия в районе происшествия. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, наблюдаются десятиметровые волны.