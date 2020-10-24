С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний

Локальный карантин

С понедельника локальный карантин начнет действоват в 12 муниципалитетах: в 12 муниципалитетах: Электренай, Йонишкского района, Юрбаркского района, Кельмеского района, Клайпедского района, Кретингского района, Мариямполе, Пасвальского района, Плунгеского района, Скуодасского района, Шяуляйского района, Швенченского района.

Длительность карантинного режима - с 00:00 26 октября 2020 года до 24:00 9 ноября 2020 года; в самоуправлении Расейняйского района - до 24:00 6 ноября.

В пятницу вечером Минздрав объявил, что по эпидемиологическим показателям еще 8 муниципалитетов страны, включая крупные города, попадают в красную зону.

"На следующей неделе, с 26 октября по 1 ноября включительно, по новому принципу светофора к красной зоне будут отнесены еще восемь муниципалитетов страны: муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Вильнюсский, Каунасский, Ширвинтос, Шилале, Тракайский и Тельшяйский районы", - говорилось в сообщении ведомства.

Чтобы контролировать распространение коронавируса, необходимо не только следовать рекомендациям и указаниям специалистов муниципалитетов, попавших в красную зону, но и принимать решение объявления локального карантина.

Локальный карантин может быть введен правительством уже в понедельник.

В настоящее время 21 муниципалитет страны включен в красную зону, 26 - в желтую зону и 13 - в зеленую зону.

В этих муниципалитетах действуют следующие требования, относящиеся к общественному транспорту: необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр, пассажиры - только на сидячих местах.

Ограничения на собрания введены в муниципалитетах, где объявлен локальный карантин.

В общественных местах, соблюдая расстояние между группами 2 метра, могут собираться до 5 человек. А в Расейняйском районе - не более 2 человек, также соблюдая дистанцию 2 метра между группами.

В этих муниципалитетах обязательной является посменная или удаленная работа.

Рекомендуется распространить это требование на частный сектор.

В местах торговли и оказания услуг на каждого посетителя необходимо обеспечить не менее 10 квадратных метров.