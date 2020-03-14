С понедельника в Литве вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

После заседания правительства ранее сегодня премьер-министр Саулюс Сквернелис объявил, что карантин вступит в силу с воскресенья по понедельник вечером. В связи с введением карантина будет запрещен въезд в страну иностранцам, за редким исключением.

"Литовское правительство (…) решает объявить карантин по всей Литовской Республике", — заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.

С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных.

Список ограничений:



1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.