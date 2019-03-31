С понедельника латвийским подросткам запретят пользоваться солярием

С понедельника работники соляриев обязаны будут убедиться, что клиент является совершеннолетним. Также впредь посетителям придется заполнить анкету и поставить подпись, что они ознакомились с возможными рисками для здоровья.

Как рассказал Skaties.lv представитель Латвийской ассоциации загара и соляриев Гирт Гедертс, анкеты уже отпечатаны, владельцы соляриев готовы в переходу на новую практику предоставления услуг. "Обсуждать законодателя, особенно, если он при разработке закона не удосужился узнать мнение профессионалов отрасли и врачей — а лишь дерматологов — было бы лишним", — посетовал он.

В 2009 году Международное агентство раковых исследований Всемирной организации здравоохранения пришло к выводу, что солярии могут вызывать рак и отнесло их к наивысшей категории риска. Основанием для этого решения стали данные о том, что риск меланомы, самой опасной формы рака кожи, возрастает на 75% у тех, кто начал пользоваться солярием в возрасте до 30 лет.