23.03.2019, 17:44
С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек
В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
Стоящее на якоре приблизительно в километре от берега к югу от Тронхейма судно подало сигнал бедствия и попросило помощи, передает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию, пишет rus.err.ee.
По сообщению морских спасателей, судно начало дрейфовать к земле.
К нему отправили несколько вертолетов и судов, но работы по спасению в районе затруднены из-за погодных условий.
Судно направлялось в Ставангер.
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