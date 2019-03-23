23.03.2019, 17:44

С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек


rus.delfi.ee
EST
С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек
Reuters

В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.

Стоящее на якоре приблизительно в километре от берега к югу от Тронхейма судно подало сигнал бедствия и попросило помощи, передает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию, пишет rus.err.ee.

По сообщению морских спасателей, судно начало дрейфовать к земле.

К нему отправили несколько вертолетов и судов, но работы по спасению в районе затруднены из-за погодных условий.

Судно направлялось в Ставангер.

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