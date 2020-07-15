С 16 июля начнут регистрировать всех путешественников, прибывших в Латвию

Изначально данные будут собираться в бумажном виде, но в течение нескольких недель будет разработано решение, чтобы прибывшие могли регистрироваться электронно. Требование регистрироваться будет распространяться и на тех, кто прибудет в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Всех приезжих будут анкетировать и потом, в зависимости от того, из какой страны прибыл этот человек, данные будут переданы Центру по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) и Государственной полиции. По истечении 14 дней данные путешественников будут удалены.

Министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) указал, что изначально система электронной регистрации будет введена в аэропорту "Рига", а потом ее можно будет адаптировать для других сфер.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис указал, что бумажное анкетирование не решает проблемы граждан России и Беларуси, которые пересекают границу ЕС в Эстонии или Литве на частном автомобиле. Однако эту проблему может решить массовая регистрация всех приезжих.

Помимо прочего, правительство договорилось, что временные виды на жительство будут выдавать только гражданам стран с низкой заболеваемостью Covid-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!