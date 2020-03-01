С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией(11)
Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
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