С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

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