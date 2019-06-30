"Русский язык вне политики". В Литве активизируют развитие высшего образования на русском языке

Всего в Клайпедском университете в новом учебном году стартует шесть программ. Четыре из них бакалаврские — история Европы, информатика, педагогика физической культуры и спорта, а также психология, о которой пока еще не объявили официально, и две программы магистратуры — технологические процессы добычи и переработки нефти и профессиональная этика и этический аудит.

По словам ректора, в обозримом будущем направления планируют расширить. Например, сегодня есть явный запрос на появление такой специализации, как сестринское дело, но пока не хватает русскоязычных преподавателей. Помимо этого, в университете раздумывают о введении русскоязычных программ на базе университетского Института морских исследований. Последний, кстати, входит в топ-200 лучших вузов по океанографии во всемирном рейтинге вузов.

Рынок диктует правила

Желание привлечь иностранцев связано не только с благородными помыслами. Дело в том, что Клайпедский университет, как и многие другие вузы в регионах, страдает от нехватки студентов. На данный момент там обучаются около 3 тысяч человек, хотя еще пять лет назад число учащихся составляло больше 5,3 тысяч. На протяжении последних двух лет Минобразования и правительство в целом высказывалось за необходимость "реорганизовать", то есть ликвидировать вуз как самостоятельную единицу, присоединив его к одному из учебных заведений в Вильнюсе или Каунасе, однако университетская общественность отстояла независимость вуза, утверждая, что он остается единственным крупным научным центром притяжения для всей западной Литвы.

Желание удержать высокий статус обязывает ставить перед собой амбициозные задачи, поэтому уже к 2025 году университет рассчитывает довести количество студентов до 4 000. К 2030 15% всех обучающихся должны составить иностранцы, и в этом плане возлагаются большие надежды не только на англоязычные программы, но и на стабильный приток русскоговорящих ребят.

"У нас есть четкая цель по увеличению числа студентов. Эта стратегия отлично коррелируется и с планом города "Синий прорыв — 2030", который предполагает в течение десяти лет увеличить городское население на 40 000 человек. Говоря о появлении новых людей, очевидно, подразумевается молодежь, а не старики, поскольку столько домов престарелых мы не построим, — шутит ректор Артурас Разбадаускас. — Мы понимаем, что основной приток новых студентов во многом зависит от стран "Восточного партнерства", мы видим в этом направлении большой потенциал и работаем с этим условным рынком.

Буквально накануне у меня состоялась встреча с профессором из Азербайджана, с которой мы вели переговоры на русском. Иными словами, я подразумеваю то, что русский язык по-прежнему популярен, удобен и доступен, говоря об образовательном и научном потенциале. Большинство совместных проектов с упомянутыми странами проходят на русском языке. Мы видим этот рынок — Украину, Казахстан (…). Мы хотим и можем дать заинтересованным лицам возможность начать обучение на русском, а потом, говоря, например, о магистратуре, подготовить их к переходу на английский", — констатировал ректор.

Ему вторит и проректор по учебной работе Соната Мачюльските. По ее утверждению, русский язык по-прежнему важен и значим для Клайпеды и для Литвы в целом.

"Мы должны максимально использовать свое выгодное положение, так как Клайпеда — это мост между Западом и Востоком. Мы можем быть привлекательными с точки зрения образования и мы осознаем свои возможности и потенциал в полной мере. Хорошее владение английским языком не противоречит обучению на русском. Русский язык — повседневный и рабочий язык нашего общения. Мы видим себя и Литву как единое целое, следовательно, мы не можем не воспользоваться тем рынком, который лежит подле нас. Мы видим, что все же лучше, если мы будем сотрудничать и у нас будут студенты из стран "Восточного партнерства", нежели из далеких стран, которые сильно отличаются от нас в языковом и культурном плане", — сказала она, напомнив, что уже сейчас в Клайпедском университете предусмотрены 11 бесплатных мест для студентов из стран "Восточного партнерства" и Казахстана.

Русский язык вне политики