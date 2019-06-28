«Русский след»: экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным

Картер выступал на конференции в Центре по правам человека в Вирджинии.



”Я думаю, что вмешательство, хотя еще не определено его количественно, должно быть полностью расследовано. Оно бы показало что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году, он проиграл бы выборы”, — сказал Картер.



Картер отметил, Трамп был избран, ”потому что русские вмешались”.