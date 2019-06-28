«Русский след»: экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным

Экс-президент США Джимми Картер назвал избрание Дональда Трампа на пост нелегитимным. Об этом сообщила корреспондент USA Today.
Картер выступал на конференции в Центре по правам человека в Вирджинии.
”Я думаю, что вмешательство, хотя еще не определено его количественно, должно быть полностью расследовано. Оно бы показало что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году, он проиграл бы выборы”, — сказал Картер.
Картер отметил, Трамп был избран, ”потому что русские вмешались”.
Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
Месть за скандал с флагом России: Лобов уничтожил Малиньяджи