28.06.2019, 21:41

«Русский след»: экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным

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Gazeta.ru
EST
«Русский след»: экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным
AP - Scanpix

Экс-президент США Джимми Картер назвал избрание Дональда Трампа на пост нелегитимным. Об этом сообщила корреспондент USA Today.

Картер выступал на конференции в Центре по правам человека в Вирджинии.

”Я думаю, что вмешательство, хотя еще не определено его количественно, должно быть полностью расследовано. Оно бы показало что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году, он проиграл бы выборы”, — сказал Картер.

Картер отметил, Трамп был избран, ”потому что русские вмешались”.

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