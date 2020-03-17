Rus.Delfi.lv отмечает 20-летие. Поздравляем соседей и коллег!
17 марта 2020 года русской версии латвийского портала Delfi исполнилось 20 лет. Эстонские русскоязычные коллеги шлют рижской редакции привет и поздравления.
17 марта 2020 года русской версии латвийского портала Delfi исполнилось 20 лет. Эстонские русскоязычные коллеги шлют рижской редакции привет и поздравления.
Rus.Delfi.lv – крупнейший новостной сайт на русском языке в Балтии. Аудитория портала – 300 000 читателей в месяц, а в целом DELFI – крупнейшее СМИ во всей Латвии. За 20 лет портал Rus.Delfi опубликовал более 375 тысяч статей. Для сравнения, в латвийской Wikipedia – 99 тысяч статей, в российской – 1,5 млн. За эти годы пользователи оставили 19,9 млн комментариев. 1,1 млн из них удален модераторами.
Желаем коллегам и дальше держать лидирующие позиции, не кашлять (это сейчас особенно актуально) и если испытывать жар, то только от работы.
Очень трогательный текст о Rus.Delfi.Lv можно прочитать ЗДЕСЬ.
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