Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

В конце июля пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени исчезла после того, как поехала в Каракал на попутной машине. Перед гибелью она трижды звонила в службу спасения, сообщая об избиении и изнасиловании со стороны подобравшего ее автостопом мужчины. Правоохранительные органы приехали на место происшествия спустя 19 часов, когда она уже была мертва. В связи со случившимся в отставку подал глава МВД Николае Мога.

Глава Минобразования, комментируя преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами". Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

После этого румынский премьер подчеркнула, что подобные слова показывают отсутствие понимания у министра образования, как государственные органы должны защищать детей.

"Это безответственное отношение, которое не отражает позицию правительства", — написала Дэнчилэ в фейсбуке.

Премьер-министр пообещала, что впредь за некорректные заявления чиновников будут увольнять.

Пост главы Минобразования может занять Валер-Даниел Бреаз.