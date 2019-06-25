Руководство ”Аэрофлота” не получит премии из-за крушения SSJ100

Топ-менеджмент российской авиакомпании ”Аэрофлот” не получит премии из-за крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев.
”В KPI топ-менеджмента ”Аэрофлота” предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий”, — сказал он. Это означает, что менеджеры не получат премии со II квартала и до конца года, пояснил гендиректор ”Аэрофлота”.
Самолет SSJ100 авиакомпании ”Аэрофлот”, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в ”Шереметьево” вечером 5 мая, напоминают "Ведомости".
'По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
14 июня МАК (Межгосударственный авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет по крушению SSJ100. Не называя пилотов виновниками случившегося, эксперты комитета указывают на несколько ошибок при управлении самолетом, в том числе при заходе на посадку.
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