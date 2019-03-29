Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

В течение дня, до сообщений СМИ, рубль незначительно снижался.

Индекс Мосбиржи, по данным на 18:25 мск, снизился на 0,1% по отношению к закрытию четверга, до 2491 пункта. Индекс РТС снизился на 0,74%, до 1198 пунктов.

По информации источников Bloomberg, Минфин и Госдепартамент США подготовили проект санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Российские власти отрицают причастность к отравлению Скрипалей.

В данный момент новый пакет ограничений ожидает одобрения Белого дома.