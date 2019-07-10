RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

”Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер”, — сказал Песков.

Он добавил, что это может быть только квазиконференцией и не может быть никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в аккредитации. Песков отметил, что Кремль может только сожалеть в связи с этим.

МИД Великобритании, пишет Guardian, отказал изданиям в аккредитации из-за их ”активной роли в распространении дезинформации”. ”Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели”, — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

RT, пишет Guardian, сообщили, что на конференции нет места для журналистов. Пресс-секретарь британского МИДа при этом сказала, что несмотря на невозможность удовлетворить все запросы на аккредитацию, на конференции присутствуют журналисты из разных мировых СМИ, в том числе из России.