Рождество в Литве: почти каждый второй тест на коронавирус был положительным

За вчерашний день проверили 4888 проб на коронавирус. В общей сложности проверено 1 576 012 проб.

В Литве из-за коронавируса умерли 1228 человек. Выздоровели 61 345 человек, болеет 65 751 человек.

В Латвии за прошедшие сутки выявлены 399 новых случаев Covid-19, а 13 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 65 лет, двое в возрастной группе от 75 до 80 лет, семеро в группе от 80 — 90 лет, еще трое — от 90 до 100 лет.

Всего за сутки проведен 3001 анализ. Доля положительных результатов составила 13,3%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 819 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!