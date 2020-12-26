Рождество в Литве: почти каждый второй тест на коронавирус был положительным(5)
За минувшие сутки в Литве установлено 2350 новых случаев коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в стране — 128 931.
За минувшие сутки в Литве установлено 2350 новых случаев коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в стране — 128 931.
За вчерашний день проверили 4888 проб на коронавирус. В общей сложности проверено 1 576 012 проб.
В Литве из-за коронавируса умерли 1228 человек. Выздоровели 61 345 человек, болеет 65 751 человек.
В Латвии за прошедшие сутки выявлены 399 новых случаев Covid-19, а 13 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 65 лет, двое в возрастной группе от 75 до 80 лет, семеро в группе от 80 — 90 лет, еще трое — от 90 до 100 лет.
Всего за сутки проведен 3001 анализ. Доля положительных результатов составила 13,3%.
В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 819 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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