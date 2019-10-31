Рождается четвертый по величине автоконцерн: Fiat Chrysler и PSA начали переговоры о слиянии

В результате слияния должна появиться четвертая в мире по величине автогруппа с объемом производства в 8,7 млн транспортных средств в год, синергический эффект позволит ежегодно экономить 3,7 млрд евро, при этом ни один из заводов не будет закрыт, отмечается в документе. Крупнее новой автогруппы будут лишь Volkswagen, Toyota и французско-японский Renault-Nissan.

Административный совет PSA дал зеленый свет на слияние еще накануне вечером. В совместном заявлении концернов говорится, что стороны стремятся к слиянию на равноправной основе. Новую автогруппу возглавит нынешний шеф PSA Карлос Таварес. Глава административного совета FCA Джон Элканн — внук шефа Fiat Джованни Аньелли — останется в объединенной группе на той же должности.