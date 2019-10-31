Рождается четвертый по величине автоконцерн: Fiat Chrysler и PSA начали переговоры о слиянии

Итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) и французский PSA, являющийся материнским концерном германского автопроизводителя Opel, договорились начать официальные переговоры о слиянии. Об этом говорится в совместном заявлении двух концернов, обнародованном в четверг, 31 октября.
В результате слияния должна появиться четвертая в мире по величине автогруппа с объемом производства в 8,7 млн транспортных средств в год, синергический эффект позволит ежегодно экономить 3,7 млрд евро, при этом ни один из заводов не будет закрыт, отмечается в документе. Крупнее новой автогруппы будут лишь Volkswagen, Toyota и французско-японский Renault-Nissan.
Административный совет PSA дал зеленый свет на слияние еще накануне вечером. В совместном заявлении концернов говорится, что стороны стремятся к слиянию на равноправной основе. Новую автогруппу возглавит нынешний шеф PSA Карлос Таварес. Глава административного совета FCA Джон Элканн — внук шефа Fiat Джованни Аньелли — останется в объединенной группе на той же должности.
Fiat Chrysler однажды уже пытался объединиться с французским Renault, чтобы создать третью по величине в мире автогруппу, но переговоры окончились провалом. После многомесячных дискуссий, Fiat Chrysler в июне неожиданно отозвал свою оферту о слиянии.
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