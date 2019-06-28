Ровно 50 лет назад. Как началась ЛГБТ-революция?

Рано утром 28 июня 1969 года полицейские устроили облаву на гей-бар "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Это заведение на улице Кристофер-стрит было местом встречи геев, лесбиянок, транссексуалов и драг-квин. Здесь можно было купить алкоголь и свободно танцевать друг с другом.

В те времена любая сексуальная ориентация, кроме гетеро, считалась в США психическим расстройством. Того, кто оказывался под подозрением, могли задержать, а в нескольких штатах — поместить в психиатрическую больницу на всю жизнь. Составлялись списки гомосексуалов. Им отказывали в приеме на работу, их запрещали обслуживать в барах, продавать им алкоголь.

Поэтому заведения, находившиеся в гей-кварталах, были подпольными и принадлежали мафии, которой удавалось отделаться взятками полицейским. Удавалось, но не всегда.

Рейды, вроде того, что полиция устроила 28 июня в "Стоунволл-инн", были рутиной. Но на сей раз посетители бара, привыкшие к притеснениям, терпеть не стали: отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки.