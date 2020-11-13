Россотрудничество отказалось от "Тотального диктанта", но в Таллинне его все равно проведут

Подведомственное МИД РФ Федеральное агентство по делам соотечественников — Россотрудничество не будет поддерживать в следующем году ежегодную акцию "Тотальный диктант", предоставляя для ее проведения свои площадки в культурных центрах за рубежом, сообщил глава ведомства Евгений Примаков в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.

Примаков не объяснил причин этого шага, отметив лишь, что они являются "вескими" для его агентства. "Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект "Тотальный диктант" хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства", — написал Примаков.

Решение Россотрудничества было принято после того, как автором текста для диктанта на 2021 год был выбран писатель Дмитрий Глуховский, который неоднократно жестко критиковал президента РФ Владимира Путина. Глуховский утверждает, что в первоначальной версии поста Примакова отказ Россотрудничества от "Тотального диктанта" напрямую связывался с его именем.

"Непатриотичный" писатель

По словам писателя, Евгений Примаков написал, что Глуховский — русофоб и Россотрудничеству с ним не по пути, но впоследствии эту часть текста убрали. Сам Дмитрий Глуховский себя русофобом не считает. В комментарии РБК он подчеркнул, что "любить родину — не значит нахваливать власть". Организаторы ежегодной образовательной акции тоже связали инцидент с выбором автора текста для диктанта.

"Проект был и остается вне политики. Это наш основной принцип. Среди авторов "Тотального диктанта" были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России", — прокомментировала решение Россотрудничества глава поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Дмитрий Глуховский — российский писатель, автор романов "Метро 2033","Метро 2034" и "Текст".